Omicido Daniel Freitas, nuovi dettagli: voleva andare a letto con la moglie

© foto di Image Sport

Prima la figlia e poi la moglie. Sembra questa la sequenza che ha portato Edison Brittes Júnior, imprenditore dello stato di Coritiba, a uccidere il calciatore Daniel Freitas, in prestito dal San Paolo al Sao Bento. La storia è nota: il corpo del centrocampista è stato trovato il 27 ottobre, in un campo, privo di vita e degli organi genitali, dopo la festa dei diciotto anni di Allana Brites, iniziata in discoteca e terminata nella casa della famiglia Brites.

L'imprenditore ha detto di avere ucciso il calciatore sull'onda emotiva del tentativo di stupro, perpetrato da Daniel Freitas, nei confronti di sua moglie, dopo essere andato a letto con la figlia. I tre sono in stato di fermo - 30 giorni - e sono sospettati di avere preso parte all'omicidio, evirando il malcapitato e poi terminando la sua esistenza con l'arma da fuoco. C'è il sospetto che i tre abbiano chiesto (minacciando) agli invitati di fornire una versione comune.

Ci sono anche alcuni messaggi Whatsapp di Daniel Freitas a un amico, con la foto di lui nel letto di Cristiana mentre lei dormiva. Non è ancora noto se ha fatto sesso con la moglie, ma l'imprenditore lo ha scoperto e poi giustiziato.