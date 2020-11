Onofri sicuro: "L'attacco del Napoli non ha nulla da invidiare a Inter e Juventus"

Claudio Onofri, ex calciatore, allenatore e opinionista televisivo, ha detto la sua sulle potenzialità del Napoli in questa stagione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve giocare per lo scudetto perché ha tutte le potenzialità per essere accostata a Juventus, Inter e Milan. Non è un obbligo ovviamente, perché ci sono stati anche dei cambiamenti, ma il Napoli ha un grande allenatore e un grande capo scouting che sa individuare talenti in tutto il mondo e attraverso queste componenti deve cercare di rimanere a galla nella corsa scudetto. L'attacco azzurro lo metto senza alcun timore reverenziale a confronto con quelli di Inter e Juventus".