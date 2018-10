Onu: Casasco, sport è rimedio a malattie

Presidente medici sportivi commenta la risoluzione dell'Onu

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "E' dimostrato che la giusta dose di esercizio fisico, così come illustrato nelle linee guida "Exercise Prescription for Health" elaborate dalla Federazione europea di medicina dello Sport, è lo strumento fondamentale nella prevenzione primaria, secondaria e terziaria e, nello specifico, delle malattie non trasmissibili". Lo ribadisce il presidente della Fmsi (Federazione Medico Sportiva Italiana) Maurizio Casasco commentando con favore l'approvazione per consenso, da parte dell'Onu, della risoluzione sul controllo e la prevenzione delle malattie non trasmissibili, su cui lo stesso Casasco era stato ascoltato nel luglio scorso dalle Nazioni Unite.