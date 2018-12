Oro uruguaiano per Allegri: Juve, con la Roma torna Bentancur

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oro uruguaiano per Massimiliano Allegri. Contro la Roma, il tecnico della Juventus avrà di nuovo a disposizione Rodrigo Bentancur. Sempre in campo e sempre per 90 minuti da quando il tecnico livornese gli ha dato fiducia, il centrocampista ex Boca Juniors è cresciuto di prestazione in prestazione e ora torna contro i giallorossi per dare nuova linfa a un reparto che sta recuperando pezzo dopo pezzo gli assenti delle ultime uscite.