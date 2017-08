Orsi: "Lazio, vittoria che non fa una grinza. Prestazione incredibile"

© foto di Federico Gaetano

L'ex portiere e allenatore Fernando Orsi ha parlato della gara di ieri sera all'Olimpico di Supercoppa italiana ai microfoni di Radio Radio: "La Lazio deve rischiare qualcosa all'inizio per poter entrare in partita. La vittoria non fa una grinza, sia dal punto di vista tattico che da quello tecnico e della voglia. Il 2-2 era ingiusto anche se non si può mai lasciare spazio ai giocatori della Juventus. quando è uscito Lucas Leiva qualcosa è cambiato, il brasiliano con Wallace e Immobile è stato il migliore in campo. La prestazione è stata incredibile, la Lazio avrebbe potuto vincere anche con uno scarto più largo".