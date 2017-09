Orsi: "Spagna troppo forte, gogna mediatica mi sembra esagerata"

© foto di Federico Gaetano

Ospite come di consueto di Radio Radio, Fernando Orsi analizza il 3-0 subito dall'Italia contro la Spagna: "La cosa principale è che sono più forti, solo la Germania può batterli. Sono umani, ma più forti: nella cultura del gioco, nel modo di muoversi. Sono l'unica squadra che ti costringe sempre a giocare in orizzontale. Poi hanno anche carenze in fase difensive, però hanno un modo di muoversi dentro il campo che ti impedisce di giocare in verticale e così diventa difficile fare gol. Ventura ha sbagliato delle cose, però questa gogna mediatica, anche dopo una brutta sconfitta, mi sembra

esagerata".