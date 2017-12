Orsi su De Vrij: "Mi aspettavo più riconoscenza. Doveva firmare prima"

© foto di Federico Gaetano

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, allenatore e opinionista televisivo, ha parlato a Radio Radio: "De Vrij? Pensavo che avrebbe firmato prima. Mi aspettavo da lui una riconoscenza diversa del giocatore nei confronti della società che lo ha lanciato nel grande calcio. Adesso andrà via a parametro zero e non ci voleva. Il ritiro rossonero? Spero per il Milan che la decisione del ritiro possa funzionare. Il momento è veramente brutto e dunque hanno iniziato a prendere in considerazioni le soluzioni vecchio stampo. Il ritiro però è solo per la gente, perché i giocatori dovrebbero pensare al campo, a lavorare e a uscire da soli da questa situazione".