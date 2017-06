Orsi su Manolas: “La Roma deve portarlo in ritiro, follia lasciarlo a casa”

© foto di Federico Gaetano

Quale futuro per Kostas Manolas? Lo Zenit San Pietroburgo ha rinunciato all'acquisto del difensore della Roma, mentre la società giallorossa valuta se portare il greco in ritiro nonostante possa essere in uscita. A commentare la situazione ci ha pensando Nando Orsi, ex tecnico di Livorno e Ternana, attraverso le frequenze di Radio Radio: “Non convocarlo per il ritiro e lasciarlo a Trigoria, per me, sarebbe una follia. È un patrimonio del club, lasciarlo a casa lo svaluterebbe anche sotto il profilo economico. Personalmente lo porterei in ritiro per farlo allenare bene: se non dovesse essere ceduto, rappresenta ancora un calciatore importante per la squadra”, le parole di Orsi.