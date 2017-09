Orsi sul campionato: "Napoli resta favorito, Roma fuori dalla Champions"

© foto di Federico Gaetano

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, ha parlato del campionato al termine del mercato estivo. "Già in passato - ha detto - avevo messo il Napoli al primo posto, con la Juve in seconda posizione. Ora dico l'Inter al terzo posto e aggiungo il Milan al quarto posto. Vedo, invece, la Roma in quinta posizione", le sue parole attraverso le frequenze di Radio Radio.