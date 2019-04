Orsi sul Napoli: "Giocatori a fine ciclo, senza Ancelotti molti meno punti"

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di Canale 21, l'ex portiere Nando Orsi ha parlato del campionato del Napoli: "Il campionato è stato deludente, ma con un altro allenatore il Napoli avrebbe fatto ancora meno punti. Con l'addio di Sarri era finito un ciclo e non era facile ripartire. I punti di distacco sono tanti, alla Lazio quando arrivammo in finale di Coppa Italia e Coppa Uefa a 7 partite dalla fine del campionato facemmo 3 punti nelle ultime 7, poi vincemmo la Coppa Italia. Per molti giocatori è finito un ciclo, non serve per forza vincere per finire un percorso".