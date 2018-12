Orsolini conquista Bologna. E diventa un fedelissimo di Inzaghi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Orsolini è il capocannoniere stagionale del Bologna con sei reti e ha conquistato tutti in casa emiliana, racconta oggi Il Corriere di Bologna. "Una vittoria fondamentale in Coppa", ha avuto modo di dire dopo il 3-0 al Crotone con tanto di sua doppietta. Nonostante l'impiego part-time, il giocatore di proprietà della Juve è soddisfatto della stagione con Inzaghi che adesso lo sta lanciando sempre più come fedelissimo.