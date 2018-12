Ottavio Bianchi sul Napoli: "Ora non ci si pianga addosso"

Fonte: tuttonapoli.net

Lo storico ex tecnico azzurro Ottavio Bianchi è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “La sconfitta di ieri sia da lezione, bisogna guardare avanti senza tornare a piangersi addosso come sempre. L’Europa League di oggi è molto diversa dalla Coppa UEFA che vincemmo, ora è una Coppa UEFA di Serie C. Chi la disputava, all’epoca, nella stagione corrente era prima o seconda in campionato. Ora diventa interessante solo dalle semifinali in poi, ma è giusto così. Ancelotti quando capirà bene la psicologia napoletana starà attento a dire ‘abbiamo fatto il massimo’, altrimenti tutti lo giustificheranno e che accada questo quando si perde non è un bene”.