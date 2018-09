Oxlade-Chamberlain: "Difficile saltare il Mondiale, sono stato un tifoso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fuori da diversi mesi, il giocatore del Liverpool Oxlade-Chamberlain ha parlato della sua assenza al Mondiale: "Non posso sedermi qui e mentire e dire che è stato facile, è stato davvero difficile. Ovviamente avevo una possibilità importante di giocare e sicuramente di essere lì, quindi ovviamente non è stato facile. Ma allo stesso tempo sono entrato in modalità tifoso dell'Inghilterra, non potevo che essere felice per i miei compagni".