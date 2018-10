Padova, Cisco: "Punto importante. Per me esordio straordinario"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Andrea Cisco, 19 anni, è stata il grande protagonista della rimonta clamorosa del Padova contro il Pescara. A Dazn, dopo il match pareggiato, parla così: "Straordinario, per me, da padovano, è davvero un grande esordio. Eravamo in difficoltà, ma questo punto era importante. Puntiamo alla salvezza. Spero di ripagare la fiducia del mister, vedremo nelle prossime partite".