Padova, Clemenza: "Contento per il gol. Ottenuto un buon punto"

Fonte: DAZN

Luca Clemenza, attaccante classe '97 del Calcio Padova, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro Padova-Cremonese, valevole per la 4ª giornata della Serie BKT 2018/2019, che ha visto le due squadre pareggiare per 1-1 (Calcio Padova vs US Cremonese 1903 1-1, 23 settembre 2018):

"Sono contento per il gol - dichiara il calciatore biancoscudato -. Abbiamo ottenuto un buon punto, ma avremmo preferito i 3 punti. Purtroppo, nel secondo tempo, ci siamo abbassati troppo ed abbiamo subito il loro 1-1".

Sul Foggia, prossimo avversario in campionato del Padova: "Ci aspetta un'altra partita delicata a distanza di pochi giorni. Non sarà facile, ma ce la metteremo tutta per ottenere il massimo".