Pagliuca: "Donnarumma il miglior italiano. Impressionato da Audero"

Sulle colonne de Il Secolo XIX, Gianluca Pagliuca parla di Gianluigi Donnarumma. "Per ora rimane il miglior portiere italiano anche in prospettiva -dice sul numero uno del Milan-. Ha mostrato qualità assolute a 16 anni e la sua crescita sta continuando nonostante gli errori. Audero? Mi ha già impressionato a Venezia, ha solo 21 anni e ampi margini di miglioramento. La Samp, per il suo percorso, è la squadra perfetta".