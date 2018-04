Palermo, lavoro con i fisioterapisti per Coronado e Nestorovski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta d'allenamento mattutina per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento alla gara di venerdì contro il Venezia. Per i rosanero, al Tenente Onorato di Boccadifalco, i consueti lavori di attivazione seguiti da torelli e sprint. La seduta è stata conclusa da un lavoro tattico a reparti e globale. Pawel Dawidowicz, Michel Morganella, Radoslaw Murawski, Slobodan Rajkovic, Andrea Rispoli ed Aljaz Struna hanno lavorato regolarmente con i compagni. Norbert Balogh ha svolto una parte del lavoro col gruppo, proseguendo con un allenamento differenziato. Lavoro con i fisioterapisti per Giuseppe Bellusci, Igor Coronado, Ilija Nestorovski e Przemyslaw Szyminski. I rosanero torneranno in campo nella giornata di domani per una seduta a porte chiuse.