Palermo, Nestorovski: "Se giochiamo come stasera andiamo in A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, dopo il match vinto contro il Frosinone, parla l'attaccante del Palermo, Ilija Nestorovski. Queste le sue parole: "Voglio ringraziare questo pubblico. Sono stati fondamentali soprattutto dopo lo svantaggio iniziale dopo 5'. Per noi era ultima gara davanti al nostro pubblico. Voglio davvero dirgli grazie. Ancora non è fatta, ma se giochiamo come oggi ce la possiamo fare. Ora riposiamo due giorni e andiamo a Frosinone per conquistare la Serie A. Con Stellone è tutto a posto, ho giocato, sono contento".