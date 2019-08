© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serata di gala al Barbera di Palermo questa sera con la squadra di Rosario Pergolizzi che è scesa in campo contro una formazione formata dai grandi ex rosanero per festeggiare la rinascita dopo il fallimento. Nella squadra allenata da Ignazio Arcoleo c'è anche l'atalantino Josip Ilicic, out ieri contro la SPAL per squalifica, che affianca Toni e Miccoli in avanti. Presenti fra gli altri anche l'altro campione del Mondo Cristian Zaccardo oltre ai direttori sportivi Rinaudo e Berti. In panchine per le Leggende Rosanero anche un altro ex azzurro come Totò Schillaci.