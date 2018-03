Palermo, Rispoli: "Nelle difficoltà siamo riusciti a reagire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, dopo il match pareggiato contro il Novara, parla il capitano del Palermo, Andrea Rispoli: "Incidente a mister Tedino? Gli hanno lanciato qualcosa al mister, non sappiamo cosa. Lui dice che c'è stato un lancio dalla tribuna. Non dovrebbero accadere delle cose del genere. Io non ho visto nulla, ho visto solo che mister Tedino non si è sentito bene. Il calcio è uno sport bello, ma non possono accadere certe cose. Già sei gol? Sto ripagando l'affetto di questa piazza, sono molto felice del gol, ma non dobbiamo mollare fino alla fine. Lotta promozione? Bisogna vincere più gare possibili, torniamo da Novara con un punto, ma con delle certezze; nelle difficoltà riusciamo a reagire".