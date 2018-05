Palermo, Stellone: "Oggi dobbiamo vincere"

© foto di Nino Terruso/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Palermo, Roberto Stellone, parla così ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Ternana: "E' una partita importantissima, tre punti possono significare tanto in un campo difficile, la Ternana è in salute e lotta per la salvezza, sarà una partita aperta. Il Palermo però oggi vuole vincere per sperare nella promozione diretta e poi sperare in un passo falso di Parma e Frosinone. Posizione di Coronado? Ha qualità e può giocare dovunque. Ovviamente la squadra lo segue anche in base al modulo. Sfido De Canio che è stato un mio allenatore, se facciamo le cose fatte per bene oggi vinciamo. Formazione annunciata alla vigilia? Ripeto che non sono scaramantico e ho notato che dicendo subito la formazione ho accorciato i tempi della conferenza".