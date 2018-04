Pallone d'Oro a Salah? Condò: "Se il Liverpool vince potrei votarlo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mohamed Salah prossimo Pallone d'Oro? E' una ipotesi che Paolo Condò, giornalista italiano che vota per l'assegnazione del più importante premio individuale, prende seriamente in considerazione. "Dovessero i reds vincere la Champions League io voterei Salah, a meno che Cristiano Ronaldo o Messi non vincano il Mondiale in Russia", ha detto negli studi di Sky.

Salah questa sera nella sfida vinta 5-2 contro la Roma è stato assoluto protagonista con due gol e due assist.