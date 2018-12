Pallone d'Oro: giallo su voto

Giornalista Comore non esiste, anche cronista Trinidad sconfessa

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Un'ombra aleggia sul Pallone d'Oro di Luka Modric. Supervotato nella classifica finale di France Football stilata da 173 giornalisti, adesso emerge un particolare che getta una piccola macchia sul voto. Tra gli avanti diritto, infatti, ci sarebbe stato anche il giornalista delle Isole Comore Abdou Boina che in realtà, hanno fatto sapere oggi l'Unione delle Comore e in particolare il fotografo Toimimou Abdou, non esiste affatto, nè tanto meno la testata, la albalad Comore, un giornale che ha chiuso i battenti sei anni fa. "Mi sorprende vedere che il quotidiano 'Albalad Comore' esista ancora, che io sappia ha chiuso", ha detto il fotografo. A rendere ancora più 'pepato' il dopo-voto anche il giornalista di Trinidad e Tobago, Lasana Liburd, che ha fatto sapere che la sua lista di voti è stata conteggiata in modo errato: "Ho votato in ordine Messi, Modric, Ronaldo, Salah e Griezmann", ha detto Liburd che si è invece visto attribuita una classifica con, nell'ordine: Griezmann, Salah, Ronaldo, Modric, Messi.