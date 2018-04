Palmeri: "Non ci si può girare dall'altra parte come con Calciopoli"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC SPORT, ha commentato attraverso Twitter la sfida di ieri tra Inter e Juventus. "Non è stata una partita ma una rappresentazione di tauromachia, togliendo il sangue e la violenza. 90 minuti di pura follia calcistica che la Juve si è ripresa grazie alla superiorità tecnica, agli errori nei cambi dell’Inter, e all’arbitro. L’Inter al di là degli errori sui cambi non può davvero essere criticata, avendo ribaltato incredibilmente una partita dove giocava male, e soltanto di cuore e nervi. Da psicoanalisi i 40 minuti di blackout della Juve, qualcosa nella testa è cambiato. Una partita folle e avvincente è stata totalmente decisa dall’arbitro. Girarsi dall’altra parte vuol dire farlo come durante Calciopoli, quando non bisognava essere per forza corrotti, ma perlomeno impauriti dal prendere la giusta decisione".

