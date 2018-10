Pancaro sul Milan: "Milan in carreggiata. Applausi per Leo e Maldini"

© foto di Federico De Luca

L'ex rossonero Giuseppe Pancaro ha parlato a Milannews.it. Queste alcune battute: "Chi tra Milan e Inter arriva meglio al derby? Tutte e due giungono in ottime condizioni. I nerazzurri poi hanno una serie aperta di sei vittorie consecutive, alle quali il Milan ha risposto con una grande settimana pre sosta con tre successi in altrettante gare. C'è equilibrio complessivo. Gattuso? Per poter giudicare Rino al meglio, non ci si può limitare ad osservare due o tre partite di inizio stagione. Ci vuole tempo, il giudizio lo si darà a fine campionato. Quello che si può dire è che, ad oggi, il Milan è tornato in carreggiata a livello di risultati, perché le prestazioni non sono mai mancate. Era un trascinatore in campo. Il classico ragazzo che vuoi sempre nella tua squadra perché è il primo a sacrificarsi per un compagno, a buttare il cuore anche per gli altri. Totalmente determinato in funzione del bene complessivo dello spogliatoio. Oggi, rimettendo in gioco queste qualità, sta ottenendo grandi risultati, non si arriva a caso sulla panchina del Milan. Lo vedo affamato come quando giocava, agevolato dal fatto che conosce perfettamente l'ambiente e sa cosa vuol dire indossare quella maglia. Può trasmettere un senso di appartenenza importante ai suoi ragazzi, l'ingresso in società di Leonardo e Maldini poi ha facilitato tutto".