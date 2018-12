Domani spegne 70 candeline, intanto Antonin Panenka ha rilasciato un'intervista a La Stampa parlando anche della Serie A. "Se guardo il campionato italiano? Non quanto vorrei. Per chi tifo? L’Udinese, giuro. Quando giocavo in Austria andai a vedere una partita a Udine e la squadra mi piacque molto. E ora ci gioca Barak, un giovane ceco molto in gamba", le parole dell'ex calciatore della Cecoslovacchia.