Panucci: "Roma, Di Francesco straordinario. Mancini ct giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Panucci, attuale ct dell'Albania, ha parlato a Sky Sport dopo la visita mattutina a Trigoria: "Ho grandi rapporti con la Roma, di solito no vengo a disturbare ma questa volta ho accettato l'invito di Di Francesco. L'Albania? L'esperienza sta andando benissimo, c'è una federazione seria e sono felicissimo. C'è un gruppo di lavoro straordinario. La Roma? Ha fatto una grande stagione, lavorare dopo Spalletti è difficile ma Di Francesco è riuscito a migliorare il percorso giallorosso. Ha fatto un lavoro straordinario e sono felice perché è una persona seria. La Juve? Al di là degli episodi è la più forte. Le altre si sono avvicinate, comunque. La Champions? Il Real Madrid è favorito, ma se concedi spazio al Liverpool ti castiga. Se dovessi scommettere comunque lo farei sul Real. Mancini? Ha fatto grandi esperienze nel mondo, conosce il campionato italiano ed è stato sempre un allenatore molto pratico. Per questo secondo me sarebbe il ct giusto, l'Italia ripartirebbe da un nome importante. Roma-Juve? Sarà una partita vera, la Roma vuol proseguire il momento positivo mentre la Juve vorrà chiudere i conti".