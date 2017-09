Paolo Rossi: "Italia, bocciatura spagnola. E lezione molto severa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Bernabeu evoca sempre ricordi quando si parla di Paolo Rossi, ma stamattina l'ex attaccante della Juventus è intervenuto a Radio1 per commentare emozioni meno piacevoli, quelle dopo il 3-0 subito dall'Italia contro la Spagna: "Per noi era un esame, era una prova per capire dove eravamo, se potessimo competere con una delle squadre più forti al mondo. Siamo stati rimandati a novembre, quando dovremo fare lo spareggio. È una bocciatura e anche una lezione molto severa, sotto qualsiasi aspetto".

I motivi della sconfitta?

"È stato evidente il cambio di ritmo: ogni volta che la Spagna affondava, andavamo in difficoltà. È una filosofia di gioco diversa dalla nostra: non è tutto da buttare, però contro squadre di questo livello non ci siamo ancora. In più, il modulo ha creato difficoltà ed evidenziato i difetti della nostra squadra".

Nell'82 c'erano state molto critiche. Questi giocatori non sono stati un po' troppo coccolati o sopravvalutati?

"È difficile dirlo, la differenza esiste ed è stata piuttosto evidente nelle partite importanti. Questi sono test su cui basarsi, anch'io ero curioso di capire se questa Nazionale potesse darci soddisfazioni. Ci sono tanti giovani, e i giovani vanno inseriti piano piano. Questo è il calcio italiano, teniamoci stretti questi giocatori. Io ho in mente la partita dell'Europeo in cui avevamo messo in difficoltà la Spagna, pensavo potessimo giocarcela ad armi pari e invece ci hanno dato una sonora lezione".