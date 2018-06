Paolo Rossi: "Messi in condizione, bravi gli islandesi. Male Di Maria"

Fonte: Italia1

Paolo Rossi, opinionista Mediaset, commenta così la prova dell'Argentina fermata dall'Islanda sull'1-1. In particolare, l'ex bomber del Mundial '82 si sofferma sulle prestazioni dell'attacco di Sampaoli: "Messi mi è parso in buona condizione, poi è chiaro che paga il rigore sbagliato. Certamente per lui è stata una partita difficile anche per merito degli avversari che, come abbiamo visto già agli Europei, sanno difendersi benissimo. Chi proprio non mi è piaciuto, invece, è stato Di Maria".