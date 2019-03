Fonte: FIGC

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo i 24 mila della Dacia Arena, stavolta è il Tardini a essere quasi pieno per la nazionale italiana. Sono già 18 mila i tagliandi staccati per la sfida fra Italia e Liechtenstein, in programma domani sera alle 20.45. Domani i botteghini dello stadio resteranno chiusi e gli ultimi tagliandi disponibili potranno essere acquistati presso i punti vendita Listicket e online.