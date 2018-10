Parma, 21 convocati per la Lazio: assente Gervinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 21 i calciatori convocati da Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, per la gara contro la Lazio. Assente, come ha anticipato il tecnico in conferenza stampa, Gervinho.

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe.

Difensori: Alves, Bastoni, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi.

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Rigoni, Scozzarella, Stulac.

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Ciciretti, Di Gaudio, Inglese, Siligardi, Spprocati.