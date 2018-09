Parma, 23 convocati per l'Inter: torna Ciciretti. Siligardi reintegrato

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono ben 23 i convocati di Roberto D'Aversa per la sfida di domani pomeriggio al Meazza contro l'Inter. Novità in ogni reparto: in difesa prima convocazione per Alessandro Bastoni, in prestito proprio dai nerazzurri e reduce da un intervento al ginocchio ma pienamente recuperato come ha mostrato anche l'amichevole contro il Livorno. A centrocampo spicca l'assenza di Alberto Grassi, mentre in attacco rientrano tra i convocati Amato Ciciretti e Luca Siligardi, con quest'ultimo inserito in lista nelle ultime ore (al posto di Dezi, il cui infortunio evidentemente non è di poco conto, ndr). La lista completa dei convocati:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe.

Difensori: Bruno Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Rigoni, Stulac.

Attaccanti: Ceravolo, Ciciretti, Da Cruz, Di Gaudio, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati