Parma, al Tardini festa natalizia di PPC. Pizzarotti: "In tanti amano il club"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Festa natalizia e cena conviviale ieri sera per Parma Partecipazioni Calcistiche. Come riportato dai colleghi di Tv Parma, nella sala stampa del Tardini si è svolto questo incontro tra i numerosi soci tifosi crociati che hanno come grande obiettivo il raggiungimento delle mille iscrizioni (attualmente sono circa 800). Presente anche gran parte della dirigenza del Parma Calcio, dall'amministratore delegato Luca Carra, al club manager Alessandro Lucarelli, fino al presidente Pietro Pizzarotti che si è espresso con queste parole: "Sono molto contento perché qui possiamo davvero vedere tanti tifosi e il loro grande amore della città per questa squadra, è una bellissima serata". Sulla stessa falsariga anche il ds Daniele Faggiano: "Una festa importante che mostra quante persone vogliano bene al Parma, a questa città dopo tanta sofferenza accumulata".