© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di mister D’Aversa, i crociati scesi in campo contro la SPAL hanno svolto un lavoro personalizzato. Il resto del gruppo, invece, ha svolto un riscaldamento tecnico seguito da un’esercitazione tecnica. La seduta è stata conclusa da una partita a tutto campo. Luca Rigoni, Francisco Sierralta e Leo Stulac hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani, mercoledì 30 gennaio, per i crociati è in programma una seduta d’allenamento mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle ore 11.00. Alle 13.30 circa, invece, si svolgerà un appuntamento stampa con Antonino Barillà. Lo riporta il sito ufficiale dei ducali.