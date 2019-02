© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone notizie dall'infermeria del Parma che vede Alessandro Bastoni, Pierluigi Frattali, Francisco Sierralta e Leo Stulac lavorare finalmente a pieno regime con i compagni. Lavoro personalizzato per i soli Matteo Scozzarella e Fabio Ceravolo che rimangono dunque in forte dubbio per la sfida di sabato all'Empoli. Recuperi importanti dunque, soprattutto quello di Bastoni, che riprenderà il suo posto al centro della difesa, e di Leo Stulac che potrà così occupare la posizione di regista senza dover adattare Luca Rigoni. Sarà finalmente a disposizione anche Francisco Sierralta, frenato da un lungo infortunio in questa stagione, nella quale è riuscito a racimolare solo 13 minuti di gioco. A riportarlo è ParmaLive.com.