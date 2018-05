Parma, Ciciretti su Lucarelli: "Fiero di aver gioito e giocato insieme"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto dal proprio profilo Instagram, Amato Ciciretti ha voluto dedicare un post ad Alessandro Lucarelli, fresco di festa promozione e di addio al calcio dopo aver difeso per tanti anni la maglia del Parma. Di seguito, vi proponiamo le parole al miele che Ciciretti ha avuto per Lucarelli: "Ho lasciato passare qualche giorno. Non potevo non omaggiarti con due righe! Molto più di un capitano, un uomo con dei valori immensi, trascinatore indiscusso, motivatore in campo e anche fuori, professionista esemplare alla tua età (vecchietto eh) e quante cose ancora dovrei scrivere... Avevi un compito e lo hai rispettato... Dopo averlo fatto, il tuo addio al calcio giocato... Ultima bandiera di un calcio ormai con pochi valori! Fiero di aver gioito insieme a te... Fiero di poter dire di aver giocato con ALESSANDRO LUCARELLI ! Ti auguro il meglio per il tuo futuro.. GRAZIE CAPITANO #Lucarelli6 ❤️".