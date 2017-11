Parma, Crespo: "Pirlo campione straordinario e uomo speciale"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, il vicepresidente del Parma Hernan Crespo ha voluto così omaggiare Andrea Pirlo, appena ritiratosi dall'attività agonistica: "Derby Milan vs Inter. Andrea aveva appena vinto la Coppa del Mondo. Nel tunnel mi avvicinai per fargli i complimenti. Lui mi guardò, e con un sorriso mi disse: Hernan e ora? Cos’altro posso fare per vincere? Ho vinto tutto. Voglio vincere ancora. Andrea è stato un giocatore immenso, un uomo speciale. E la sua fame di vincere resterà per sempre il mio personale ricordo di un campione straordinario".