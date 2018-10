Parma, differenziato per Gervinho e Grassi. Assente Stulac

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta d’allenamento pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tecnica. La seduta è proseguita con una partita in porzione ridotta del campo ed è stata conclusa da un lavoro aerobico. Alessandro Bastoni è rientrato dagli impegni con la Nazionale e ha svolto un allenamento differenziato. Lavoro differenziato e terapie per Gervinho e Alberto Grassi. Lavoro personalizzato per Alessandro Deiola, Jacopo Dezi e Gianni Munari. Terapie per Federico Dimarco e Francisco Sierralta: il difensore cileno ha iniziato un ciclo terapico presso le strutture dell’Udinese Calcio, club proprietario del cartellino. Assente Leo Stulac, impegnato con la sua Nazionale. Domani, mercoledì 17 ottobre, per i crociati è in programma una doppia seduta al Centro Sportivo di Collecchio: l’allenamento mattutino avrà inizio alle ore 10.00, quello pomeridiano alle 15.00.