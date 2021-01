Parma, distrazione di grado lieve al gemello mediale per Kucka. Lesione per Iacoponi

Juraj Kucka è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare di grado lieve al gemello mediale di destra. Simone Iacoponi è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado del soleo sinistro. Nessuna lesione strutturale per Yordan Osorio, che tuttavia non ha recuperato dalla gara con il Torino e dunque non sarà disponibile per la partita di domani contro l’Atalanta.