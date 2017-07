Parma, Faggiano: "Del Napoli ci piacciono anche Leandrinho e Luperto"

Sulle frequenze di Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma.

“Dezi e Roberto Insigne sono operazioni fatte con criterio. Per Dezi c’è un riscatto quasi obbligatorio. Leandrinho e Luperto piacciono, Luperto in particolare era una prima scelta, ma il ragazzo ha scelto un’altra realtà. Su Leandrinho invece abbiamo preferito non intrometterci perchè avevamo altre situazioni in casa su cui puntare".

"Vorrei essere la squadra rivelazione al termine del campionato perché il mercato porta nomi e non punti. Stiamo cercando di trovare equilibrio, dobbiamo costruire e in tal senso si è fatto un buon investimento con Dezi".