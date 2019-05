Parma-Fiorentina, Mirallas ko. Al suo posto dentro Dabo

© foto di Federico De Luca

Primo infortunio in Parma-Fiorentina e cambio obbligato per Montella, che ha tolto Kevin Mirallas inserendo al suo posto Dabo. Muriel non sta bene e non è stato rischiato, il tecnico italiano alza così Gerson nel trio offensivo aggiungendo muscoli a centrocampo, con l'ingresso del centrocampista burkinabè. Brutte notizie anche in casa Parma, visto che Gervinho si è fatto medicare il flessore destro e non sembra assolutamente al 100%. Per il momento però non ci sono gli estremi del cambio.

