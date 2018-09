Parma, Gobbi torna in gruppo. Differenziato per cinque giocatori

Lautaro Martinez tornerà a Milano nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da ESPN Argentina l'Inter sta facendo grandissime pressioni per far rientrare a Milano il giocatore visto che il suo impiego contro Colombia e Guatemala è già stato escluso a causa dei problemi fisici....

Buone nuove dall'infermeria crociata. Il club gialloblù ha reso noto che Massimo Gobbi è tornato a lavorare con i compagni. In tre hanno svolto un lavoro personalizzato: Jacopo Dezi , Gianni Munari e Matteo Scozzarella . Terapie alternate a lavoro personalizzato per Jonathan Biabiany e Amato Ciciretti , mentre Alberto Grassi è stato sottoposto a terapie.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

