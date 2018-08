Parma, Grassi ok ma si ferma Gervinho: affaticamento muscolare

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo aggiornamento dall'infermeria per quanto riguarda i giocatore del Parma, in questo inizio di stagione alle prese con diverse defezioni. La buona notizia riguarda Alberto Grassi, che ha regolarmente lavorato insieme ai compagni. Piccolo affaticamento invece per l'ivoriano Gervinho, che ha svolto lavoro personalizzato a scopo precauzionale. Per quanto riguarda gli altri che non hanno potuto regolarmente allenarsi con il gruppo: Alessandro Bastoni, Jacopo Dezi, Matteo Scozzarella e Mattia Sprocati hanno eseguito un lavoro personalizzato. Terapie alternate a lavoro personalizzato invece per Amato Ciciretti, mentre Jonathan Biabiany è stato sottoposto a terapie.