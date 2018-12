Parma, i convocati di D'Aversa: Alves ok, Deiola fermato dalla febbre

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Sampdoria per Gervinho e Deiola. Se l'assenza dell'ivoriano era ampiamente intuibile, visto l'infortunio patito col Milan che l'ha reso indisponibile già per la sfida col Chievo, inaspettato è il forfait del centrocampista, bloccato questa notte da un attacco febbrile e assente, di conseguenza, sia dalla rifinitura odierna che per la trasferta di Genova. Al contrario, capitan Bruno Alves stringe i denti e, dopo una settimana non facile, riuscirà a essere presente per la gara del "Ferraris". Di seguito, l'elenco completo, nel quale figura anche Frattali, che ha svolto lavoro differenziato negli ultimi giorni:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe.

Difensori: Bastoni, B. Alves, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Rigoni, Scozzarella, Stulac.

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Ciciretti, Di Gaudio, Inglese, Siligardi, Sprocati.