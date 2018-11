Parma, i convocati per il Sassuolo: out Da Cruz, rientra Stulac

© foto di Federico Gaetano

Ritorna Stulac, vanno fuori Da Cruz, Di Gaudio e Gobbi. Rispetto alla sfida vinta in quel di Torino due settimane fa, il tecnico crociato Roberto D'Aversa ha scelto di convocare per la sfida col Sassuolo due uomini in meno. In realtà una scelta in gran parte obbligata, visto che Di Gaudio in avanti e Gobbi in difesa non sono stati convocati per problemi fisici, mentre non c'è spazio per il giovane olandese, ancora ai margini del progetto gialloblù. Rientra, ma questa non è una novità, anche lo sloveno in cabina di regia, dopo aver scontato la squalifica nel match con i granata. Non ci sono, infine, i lungodegenti Federico Dimarco e Francisco Sierralta. . Di seguito le scelte del tecnico ducale per la sfida del lunch time di domani:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe;

Difensori: Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi;

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Grassi, Rigoni, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Ciciretti, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.