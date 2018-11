Parma, i convocati per il Torino. C'è Deiola

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono appena stati comunicati i convocati di Roberto D'Aversa per la gara di domani tra Torino e Parma. Non ci sono sorprese, con D'Aversa che ha chiamato ventitré giocatori, compresi Roberto Inglese e Alberto Grassi che hanno già giocato uno spezzone di gara contro il Frosinone. Non ci sono i lungodegenti Federico Dimarco e Francisco Sierralta, oltre allo squalificato Leo Stulac. A proposito di squalifica, torna tra i convocati anche Antonino Barillà, assente contro il Frosinone. Di seguito, la lista completa:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe;

Difensori: Bastoni, B. Alves, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi;

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Grassi, Rigoni, Scozzarella;

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Ciciretti, Da Cruz, Di Gaudio, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.