Parma, i convocati per l'Udinese: prima volta per Inglese e Grassi

Sono venti i giocatori convocati da mister Roberto D'Aversa per la prima di campionato, in programma domani sera allo stadio Ennio Tardini contro l'Udinese. Oltre agli infortunati Bastoni, Dezi, Munari, Scozzarella, Sierralta, Ciciretti e Gazzola, ovviamente non compaiono nell'elenco diramato dal tecnico nemmeno coloro che, almeno per il momento, sono fuori lista (ci riferiamo a Di Cesare, Pinto, Scaglia, Vacca, Baraye, Calaiò e Gervinho, con quest'ultimo che arriverà a Parma solamente nella giornata di lunedì). Ci sono eccome, invece, il portiere della Primavera Bagheria, nonché gli acquisti dell'ultima settimana di mercato, vale a dire Deiola, Grassi, Inglese e Sprocati. Ecco la lista completa:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe.

Difensori: Bruno Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gobbi, Iacoponi.

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Grassi, Rigoni, Stulac.

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Da Cruz, Di Gaudio, Inglese, Siligardi, Sprocati.