© foto di Federico De Luca

Sono ventuno i giocatori convocati da mister Roberto D'Aversa per l'attesissimo match di domani sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri. C'è regolarmente Gervinho, il quale due giorni fa si era allenato a parte per un affaticamento. Niente da fare, invece, per i lungodegenti Alessandro Bastoni, Jacopo Dezi, Matteo Scozzarella, Jonathan Ludovic Biabiany e Amato Ciciretti. L'unica novità rispetto a sette giorni fa è rappresentata da Mattia Sprocati, che, malgrado in settimana abbia svolto un lavoro personalizzato, è stato regolarmente convocato dall'allenatore gialloblu. Di seguito, la lista completa diramata pochi istanti fa dalla società ducale:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe.

Difensori: B. Alves, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Grassi, Rigoni, Stulac.

Attacanti: Ceravolo, Da Cruz, Di Gaudio, Gervinho, Inglese, Sprocati.