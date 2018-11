Parma, Iacoponi: "Proveremo a limitarli e ripartire per fare male"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio della sfida al Torino, il difensore del Parma Simone Iacoponi parla così della gara ai granata in procinto di cominciare: "Loro giocano con due trequartisti e la punta centrale, proveremo a limitarli in qualche modo e ripartire per fare male ad una squadra che sta vivendo un momento importante come il Torino. Il gol che ci manca? Dipende da tutta la squadra, gli attaccanti hanno fatto fatica ma stanno bene e abbiamo fiducia in loro. Il presidente Pizzarotti? E' una grandissima persona, molto attaccata ai colori gialloblù".