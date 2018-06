Parma, il messaggio di auguri del club per il compleanno di Ancelotti

"Cancelo alla Juve? Se ci va, allora mi incazzo!". L'ex coordinatore sportivo del gruppo Suning Walter Sabatini ha commentato così il possibile trasferimento del laterale portoghese alla Juventus, poco dopo il rientro a Valencia dal prestito in nerazzurro. Una battuta strappata dai...

Benevento, in prova l'ex Tottenham Goddard

Cittadella, 21 convocati per Frosinone: cinque assenti

Frosinone, Longo: "Inchiesta Spezia-Parma non deve incidere su di noi"

Ternana, torna Fazio: biennale per il difensore

Palermo, Stellone: "Non adagiamoci sull'idea che ci basti un pareggio"

Palermo, i convocati di Stellone per la sfida contro il Venezia

Foggia, c'è anche Oddo per la panchina

Frosinone, i convocati per il Cittadella: out Ariaudo e Paganini

Brescia, per il centrocampo occhi puntati su Burrai

Avellino, Marcolini in pole per la panchina

Perugia, obiettivo Bogdan in sinergia con la Juventus

Palermo, Stellone: "La squadra è pronta, non dobbiamo fare calcoli"

Anche il Parma fa gli auguri a mister Carlo Ancelotti nel giorno del suo 59° compleanno. "Tanti auguri a @MrAncelotti che oggi compie 59 anni", il tweet dei ducali per il loro ex allenatore.

